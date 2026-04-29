Elezioni 2026 lista Lavoro e solidarietà | tutti i candidati al consiglio comunale

Nelle settimane scorse è stata consegnata la lista “Lavoro e solidarietà”, che sostiene il candidato a sindaco Federico Basile, in vista delle elezioni comunali del 2026. La lista si affianca a quindici altre formazioni che partecipano alla competizione elettorale, presentando i propri candidati al consiglio comunale. I nomi dei candidati e i programmi specifici verranno resi noti nei prossimi giorni.

Consegnata la lista “Lavoro e solidarietà” a sostegno del candidato a sindaco Federico Basile che scende in campo con quindici liste.Ecco i nomi degli aspiranti consiglieriBarbera ChiaraBusà FrancescoCappello Antonino detto NinoCarameli GiovanniCasale SaraCoccoli RosariaCrocè Concetta detta.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Elezioni 2026, lista Fratelli d'Italia: tutti i candidati al Consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca, la lista Fratelli d'Italia, una delle sette che sosterranno la candidatura a sindaco di Marcello Scurria alle Comunali di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vetrina dei candidati sezione Piemonte e Valle d’Aosta. Elezioni 2026; Elezioni 2026, lista Rinascita Messina: tutti i candidati al consiglio comunale; Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri della lista Venezia è tua; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi. Elezioni comunali 2026, chi sono gli otto candidati sindaco a VeneziaUno in meno del 2020, tutti uomini. Tra volti noti e outsider, ecco i profili di chi aspira a diventare primo cittadino alle elezioni del 24 e 25 maggio ... veneziatoday.it Amministrative 2026. Mirto: unico candidato il Sindaco uscente Maurizio ZingalesIl Sindaco uscente di Mirto Maurizio Zingales è l'unico candidato alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 Maggio, alla guida della lista Pace, ... 98zero.com Elezioni Amministrative a Barisciano: Fabrizio D’Alessandro corre per il secondo mandato. Il sindaco uscente annuncia ufficialmente la sua ricandidatura per le elezioni del 24 e 25 maggio. Alla guida di una lista civica rinnovata, D’Alessandro punta sulla co - facebook.com facebook 29 aprile 1945 Le donne francesi votano per la prima volta in occasione delle elezioni municipali x.com