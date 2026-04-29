Elezioni 2026 lista Dc-Pri-Partito Animalista | tutti i candidati al consiglio comunale

Nelle ultime ore è stata consegnata ufficialmente la lista Dc-Pri-Partito Animalista a sostegno del candidato a sindaco Marcello Scurria. La formazione si presenta con sette liste, tutte finalizzate a presentare i candidati al consiglio comunale. La lista include i nomi dei partecipanti che intendono concorrere alle elezioni del 2026, con l’obiettivo di rappresentare questa alleanza politica nella competizione elettorale.

Consegnata la lista Dc-Pri-Partito Animalista a sostegno del candidato a sindaco Marcello Scurria che scende in campo con sette liste.Ecco i nomi degli aspiranti consiglieri Albanese Domenica detta MemiBagalà Francesco Bruno detto CiccioBasile FrancescoCatanese SimonaCarbone SantaCeli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a...

Elezioni 2026, lista Fratelli d'Italia: tutti i candidati al Consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca, la lista Fratelli d'Italia, una delle sette che sosterranno la candidatura a sindaco di Marcello Scurria alle Comunali di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Firme contestate, liste sotto accusa e replica di Sud chiama Nord: la campagna elettorale si infiamma tra carte e polemiche; Messina verso le urne, ultime ore per candidature e liste: filtrano i primi nomi delle squadre.

La lista Dc – Pri – Partito Animalista al Consiglio comunaleSono 24 i candidati per tre partiti: è la settima lista a sostegno di Marcello Scurria sindaco. da Tempostretto.it ... msn.com

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste al Consiglio comunaleGli elenchi e i nomi dei candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026 a Messina. tempostretto.it

Qui arrivano sempre cani con brutte storie. Li vogliamo così, con i cuori spezzati e passati da dimenticare. Ma i primi momenti spezzano anche i nostri di cuori. Ci conosciamo da poche ore e nonostante il suo background quegli occhi imploranti d' affetto ci fann - facebook.com facebook