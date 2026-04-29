Elezioni 2026 la lista Forza Italia | tutti i candidati al consiglio comunale

Alle elezioni comunali del 2026, la lista di Forza Italia è guidata dal deputato regionale Alessandro De Leo. La formazione sostiene il candidato sindaco Marcello Scurria e presenta i candidati al consiglio comunale. La lista comprende diversi nomi che rappresentano il centrodestra nella competizione elettorale in corso. La presentazione ufficiale dei candidati è stata comunicata nei giorni scorsi e riguarda le varie sezioni della città.

Capeggiata dal deputato regionale Alessandro De Leo questa la lista Forza Italia che per il centrodestra va a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria.Alessandro De LeoGiuseppe AbatriaticoAntonia AlessiFlavia BarberaMirko BoemiStefania BolignanoUmberto BottariAlessandro BrigandìCaterina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Come si vota alle Regionali 2025: i candidati, la scheda, le regole Notizie correlate Elezioni 2026, lista Fratelli d'Italia: tutti i candidati al Consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca, la lista Fratelli d'Italia, una delle sette che sosterranno la candidatura a sindaco di Marcello Scurria alle Comunali di... Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venezia, i 36 candidati di Forza Italia alle elezioni comunali 2026; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi; Liste ammesse e sorteggio; Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista 'Forza Italia'. Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionaleÈ scaduto oggi, mercoledì 29 aprile, il termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni in vista delle elezioni comunali a Messina il 24 e il 25 maggi ... strettoweb.com La lista Forza Italia al Consiglio comunaleI nomi di tutti i 32 candidati con nella lista a sostegno di Marcello Scurria. da Tempostretto.it ... msn.com Marsala 2026: presentata la lista di Forza Italia a sostegno di Giulia Adamo. Il commento del segretario provinciale Toni Scilla #marsala2026 #Tp24 #elezionicomunali - facebook.com facebook “Noi, per cultura e vocazione, siamo la forza politica chiamata a svolgere questo ruolo, nell’interesse del Paese e dell’intero centrodestra”. Stefania Craxi, Capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com