Recentemente, Selvaggia Lucarelli ha commentato pubblicamente alcune dichiarazioni di Eleonora Abbagnato, suscitando una forte reazione. La blogger ha espresso una critica decisa, attirando l’attenzione sui temi discussi. La discussione si è sviluppata rapidamente sui social e sui mezzi di informazione, coinvolgendo vari commentatori e generando un acceso scambio di opinioni.

Quando si toccano temi sensibili, basta poco per accendere il dibattito. È quello che è successo nelle ultime ore, con Selvaggia Lucarelli pronta a intervenire senza mezzi termini dopo alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Al centro della polemica, una frase legata a una superstizione molto diffusa, ma che continua a far discutere, soprattutto per le sue conseguenze concrete. La frase incriminata pronunciata da Eleonora Abbagnato. Durante un’intervista, Eleonora Abbagnato ha raccontato alcune delle sue abitudini e rituali prima di salire sul palco, sottolineando quanto per lei siano fondamentali per mantenere equilibrio e concentrazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli affonda Eleonora Abbagnato: che batosta! Ecco il motivo della critica (giusta)

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