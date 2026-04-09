Elenchi regionali per il ruolo Cuzzupi Ugl | Con emendamento al Decreto PNRR riconosciuti merito e continuità didattica Ora si prosegua con concretezza su questa strada
Un emendamento al Decreto PNRR ha introdotto gli elenchi regionali per il ruolo degli insegnanti precari, riconoscendo merito e continuità didattica. Questa modifica rappresenta una possibilità concreta per migliaia di docenti che da anni aspettano di ottenere una stabilizzazione. Il rappresentante dell'organizzazione sindacale ha espresso soddisfazione e ha chiesto di proseguire su questa strada con azioni concrete. La svolta riguarda principalmente l'accesso al ruolo attraverso una procedura regionale.
Una boccata d'ossigeno per migliaia di insegnanti precari che da anni attendono una stabilizzazione. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo, Cuzzupi (Ugl): “Con emendamento al Decreto PNRR riconosciuti merito e continuità didattica. Ora si prosegua con concretezza su questa strada”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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