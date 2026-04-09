Elenchi regionali per il ruolo Cuzzupi Ugl | Con emendamento al Decreto PNRR riconosciuti merito e continuità didattica Ora si prosegua con concretezza su questa strada

Un emendamento al Decreto PNRR ha introdotto gli elenchi regionali per il ruolo degli insegnanti precari, riconoscendo merito e continuità didattica. Questa modifica rappresenta una possibilità concreta per migliaia di docenti che da anni aspettano di ottenere una stabilizzazione. Il rappresentante dell'organizzazione sindacale ha espresso soddisfazione e ha chiesto di proseguire su questa strada con azioni concrete. La svolta riguarda principalmente l'accesso al ruolo attraverso una procedura regionale.