Organici immissioni in ruolo sostegno ed elenchi regionali | facciamo il punto QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 17 aprile alle 15 | 00

Venerdì 17 aprile alle 15:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, dedicato a diversi temi legati al settore scolastico. Tra gli argomenti discussi ci saranno gli organici, le immissioni in ruolo, il sostegno e gli elenchi regionali. Sono molte le questioni aperte riguardanti il reclutamento del personale scolastico, con appuntamenti e confronti programmati nelle prossime settimane.

Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. Tanti sono gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane sul fronte del reclutamento del personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto

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