Durante una recente puntata di Belve, Elena Santarelli ha parlato di un episodio accaduto all'inizio della sua carriera in televisione. Ha riferito di aver ricevuto un invito a cena che ha deciso di rifiutare. In seguito a questa scelta, ha detto di aver perso il lavoro presso il TG4, in un rapporto che, secondo la sua versione, si sarebbe concluso in conseguenza di quel rifiuto.

Nel programma Belve, Elena Santarelli racconta un episodio controverso dei suoi inizi in TV: un invito a cena rifiutato che, secondo la sua versione, avrebbe segnato la fine del rapporto lavorativo con Emilio Fede al TG4. Nell'ultima puntata della stagione di Belve, tra gli ospiti c'è stata Elena Santarelli, che ha ripercorso diversi momenti della sua carriera televisiva, tra occasioni mancate, stereotipi subiti e ricordi personali. Nel corso dell'intervista ha raccontato anche un aneddoto spiacevole legato al giornalista Emilio Fede, offrendo la sua versione del suo licenziamento dal TG4. Il pregiudizio legato all'immagine e le occasioni mancate Nel corso dell'intervista, Santarelli ha spiegato di aver spesso percepito un pregiudizio legato al suo aspetto fisico: "Mi hanno fatta parlare poco e mi hanno sottovalutata.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elena Santarelli shock su Emilio Fede a Belve: "Licenziata dopo un no a cena"

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