Elena Santarelli la rivelazione a Belve | Licenziata dopo un rifiuto

Durante un'intervista a Belve, Elena Santarelli ha parlato di un episodio in cui sarebbe stata licenziata dopo aver rifiutato una proposta. La donna ha risposto anche ad altre domande considerate difficili, fornendo dettagli sulla sua esperienza personale. Le sue dichiarazioni sono state inaspettate e hanno attirato l'attenzione dei media. La protagonista ha scelto di condividere alcuni aspetti poco noti della sua vita professionale.

Elena Santarelli ha risposto a tante domande scomode nell’intervista a Belve. Ha rilasciato dichiarazioni inaspettate. Elena Santarelli, nella sua intervista a Belve, si è lasciata andare a rivelazioni inaspettate. Ha raccontato di essere stata licenziata dopo aver rifiutato un invito galante. Elena Santarelli ha risposto a tutte le domande più scomode di Francesca Fagnani. Ha fatto i nomi delle colleghe che secondo lei hanno meno talento nella recitazione, citando Manuela Arcuri ed Elisabetta Canalis. La conduttrice le ha chiesto chi le dovrebbe delle scuse e lei, dopo un momento di imbarazzo per il fatto che l’uomo in questione è deceduto, ha deciso di svelare un fatto accaduto diverso tempo fa.🔗 Leggi su Novella2000.it

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