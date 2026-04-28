ELENA SANTARELLI A BELVE | LICENZIATA DA NOTO VOLTO TV PER UN MOTIVO

Elena Santarelli è stata licenziata da un noto programma televisivo. Durante un'intervista a Belve, ha condiviso dettagli sulla sua esperienza, parlando di un motivo specifico legato alla sua uscita dal progetto. Ha affrontato vari temi, tra cui momenti di leggerezza e commozione, e ha anche espresso critiche rivolte a una nota influencer. La sua testimonianza ha attirato l'attenzione per le rivelazioni fatte in diretta.

Elena Santarelli regala a Belve una delle interviste più sorprendenti della stagione: leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio, le accuse al sistema Ferragni. Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!” svela divertita la showgirl che prosegue “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.🔗 Leggi su Bubinoblog

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