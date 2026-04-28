Durante una intervista televisiva, Elena Santarelli ha raccontato di aver perso un lavoro a causa del rifiuto di un invito a cena da parte di un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Ha parlato anche di relazioni personali, citando un sentimento di delusione nei confronti di una influencer molto conosciuta. La showgirl ha condiviso dettagli della sua vita professionale e privata, senza fornire nomi specifici o motivazioni ufficiali.

Dall’amore per Bernardo Corradi alla delusione per Chiara Ferragni, Elena Santarelli a Belve ne ha un po’ per tutti, anche quando parla della sua carriera in TV, partita nel 2002 come professoressa de L’Eredità mai realmente decollata (ospitate a parte, l’ultima conduzione è Plastik del 2011 su Italia 1). I motivi potrebbero essere diversi e, tra questi, parrebbe esserci a detta sua anche un due di picche. Quando Francesca Fagnani le domanda se c’è qualcuno che deve chiederle scusa, la Santarelli rivela di un noto personaggio della TV, di cui non fa il nome: Secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena. A rincuorlarla, il marito Bernardo Corradi, che ha sposato nel 2014 dopo otto anni di fidanzamento.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elena Santarelli a Belve: “Un noto personaggio della TV mi ha licenziata perché ho rifiutato un invito a cena”

Elena Santarelli è furiosa con Chiara Ferragni: attacco durissimo, parole di fuoco, ecco il motivo

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