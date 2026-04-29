Durante l'ultima puntata del programma trasmesso su Rai2, la conduttrice si è lasciata coinvolgere emotivamente, mostrando una forte commozione di fronte al racconto di Elena Santarelli. La showgirl ha condiviso il dolore legato alla malattia del figlio, suscitando una reazione sincera e spontanea nella conduttrice. Questo momento rappresenta un nuovo episodio nel corso della trasmissione, che si distingue per la capacità di affrontare temi delicati con autenticità.

Gli occhi lucidi, lo sguardo sfuggente e il sorriso largo per nascondere l’emozione: è successo quando Elena Santarelli ha spiegato quanto quella crepa si stesse allargando nella sua vita e in quella del marito Bernardo Corradi e sull’emozione sconfinata quando il suo telefono ha squillato e le hanno detto che l’incubo era finito e che Giacomo era guarito. La regine delle Belve Fagnani, stoica, controllata, paziente e perseverante, si è commossa di fronte al dolore e alla forza di una madre che porta con sé delle ferite che forse non si rimargineranno mai del tutto. Di certo colpisce che questa sia la prima volta nella storia di Belve in cui la padrona di casa mostra un lato così tenero e vulnerabile, come se avesse deciso di abbassare per un attimo lo scudo e lasciarsi travolgere dall'emozione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belve: la commozione di Francesca Fagnani di fronte al dolore di Elena Santarelli scrive una nuova pagina del programma

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