Belve Elena Santarelli delusa da Chiara Ferragni | Le sue scuse non me le bevo

Durante un'intervista, Elena Santarelli ha espresso delusione nei confronti di Chiara Ferragni, dichiarando di non credere alle sue scuse. La showgirl ha parlato anche di momenti di allegria e di emozioni legate al rapporto con il figlio. Nel corso della conversazione, ha affrontato le accuse rivolte al sistema dietro alla vicenda nota come Pandoro Gate, suscitando attenzione sui dettagli emersi.

(Adnkronos) – Momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate. Elena Santarelli si racconta senza nascondersi nell'intervista a 'Belve' che sarà trasmessa questa sera, martedì 28 aprile.?Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: "Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi". La conduttrice Francesca Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. "Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t'assicuro. Siamo stati delle ore a...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Il POV di Elena Santarelli sul pandoro gate. #Belve, martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! x.com