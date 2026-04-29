Durante l'intervista a Belve, l'attrice ha scelto un look semplice e senza fronzoli, indossando un top bianco. Niente abiti eleganti o completi formali, come solitamente si vedono nello studio condotto da Francesca Fagnani. La scelta di un outfit minimalista ha attirato l’attenzione, lasciando da parte gli abiti vistosi per puntare su una semplicità più naturale.

Niente abiti da sera scintillanti o completi sartoriali: le tenute tipo che solitamente popolano lo studio di Francesca Fagnani, per una volta, sono state abbandonate in favore della più pura semplicità. Per la sua intervista a Belve, Elena Santarelli ha scelto di percorrere la strada della sottrazione, dando prova di come a volte basti davvero poco per fare una tacita dichiarazione di stile. Il protagonista assoluto? Un comunissimo top bianco, a fascia. Uno di quelli che tutte noi abbiamo nell’armadio, ma che probabilmente non immagineremmo mai di indossare sotto le luci abbaglianti di una prima serata in tv. Ebbene, la conduttrice italiana non solo ha osato tanto, ma ha reso il capo incriminato l’elemento chiave di un look da copiare subito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Santarelli a Belve ci insegna come indossare il top bianco

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