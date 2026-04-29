Eithan Bondi, 21 anni, è stato fermato dalla polizia dopo aver sparato con una pistola softair a due persone che partecipavano a un corteo per la Liberazione. L’episodio è avvenuto il 25 aprile, mentre le due persone transitavano in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster a Roma. Bondi ha confessato l’azione, ma il movente rimane ancora sconosciuto. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Ha confessato Eithan Bondi, il 21enne fermato dalla polizia per aver sparato con una pistola softair a due iscritti all'Anpi, che il 25 aprile, al termine del corteo per la Liberazione, rientravano a casa transitando in via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster, a Roma. Il giovane ha dichiarato di essersi disfatto dell'arma ma non ha spiegato i motivi del gesto. Nel corso della perquisizione a casa del fermato gli agenti della Digos hanno rinvenuto e sequestrato diversi coltelli. Bondi è già stato trasferito nel carcere di Regina Coeli Eithan Bondi dopo il fermo con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo era iscritto alla facoltà di Architettura e faceva anche l'agente immobiliare.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eithan Bondi sorprende dopo l'arresto: cosa ha detto. Resta il mistero sul movente

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Si parla di: Eithan Bondi, fermato 21enne che ha sparato al corteo del 25 aprile. Sono della Brigata Ebraica, ma loro negano.

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