Un video di sorveglianza di circa 30 secondi mostra il momento in cui un giovane di 21 anni ha sparato durante una manifestazione a Roma il 25 aprile scorso, in occasione della Festa della Liberazione organizzata dall’Anpi. Le immagini riprendono l’intera azione, avvenuta nel centro della città, e sono state rese pubbliche nelle ultime ore. La registrazione è stata acquisita dalle forze dell’ordine nell’ambito delle indagini in corso.

ge:kolumbus:liberoquotidiano:47482086 Un video di sorveglianza di circa 30 secondi ha immortalato l’azione del 21enne Eithan Bondi durante gli spari avvenuti il 25 aprile scorso a Roma, a margine della manifestazione dell’Anpi per la Festa della Liberazione.Le immagini, riprese dalle telecamere di via Ostiense, mostrano l’arrivo del giovane a bordo di uno scooter bianco con casco decorato. Bondi si ferma, punta una pistola a softair contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, due iscritti all’Anpi di 62 e 66 anni, e fa fuoco. Subito dopo si dà alla fuga in direzione di Piramide Cestia, percorrendo via delle Sette Chiese.Il 21enne è stato fermato dalla Polizia e trasferito nel carcere di Regina Coeli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Eithan Bondi, il video degli spari al 25 Aprile: cosa accade in 30 secondi

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Eithan Bondi, chi è il 21enne fermato per gli spari a parco Schuster il 25 aprileHa 21 anni e si dice appartenente alla Brigata Ebraica Eithan Bondi, il giovane fermato per gli spari del 25 aprile al parco Schuster a Roma, con una pistola ... lapresse.it

Hanno trovato l’autore degli spari al corteo del 25 aprile a Roma. Ha 21 anni, si chiama Eithan Bondi e - ed è la cosa più sconvolgente - è un membro comunità ebraica. Lui stesso si è dichiarato appartenente alla Brigata ebraica, fatto poi smentito dalla stessa - facebook.com facebook

Ha confessato il criminale che lo scorso sabato 25 aprile ha sparato a due militanti ANPI, a Roma. Si tratta di Eithan Bondi, giovanissimo appartenente alla comunità ebraica di Roma. Condanniamo senza se e senza ma il gesto di Bondi: la violenza non può a x.com