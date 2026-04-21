Vincenzo Iannitti ucciso dall’amico Viktor Oratoriu il killer confessa ma resta freddo e impassibile | è mistero sul movente dell’omicidio

Un giovane di 20 anni è stato ucciso durante una lite che si è conclusa con due coltellate. Il presunto autore del delitto, un ragazzo di 19 anni di origine romena, ha ammesso le sue responsabilità ma si è mostrato impassibile durante la confessione. Rimangono ancora da chiarire le ragioni che hanno portato all’aggressione, mentre il caso è al vaglio delle forze dell’ordine.

Due coltellate al termine di una lite. Così il 19enne di origine romena Viktor Oratoriu ha confessato di avere ucciso l’amico Vincenzo Iannitti, 20 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto il 19 marzo scorso, quando la madre del giovane ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. È mistero sul movente del delitto: stando a quanto sta emergendo, Oratoriu è apparso davanti alle autorità molto freddo, senza dirsi dispiaciuto né facendo trapelare un suo coinvolgimento emotivo. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il fatto...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Vincenzo Iannitti ucciso dall’amico Viktor Oratoriu, il killer confessa ma resta “freddo” e impassibile: è mistero sul movente dell’omicidio Notizie correlate Omicidio Vincenzo Iannitti, amico 19enne confessa: "Ucciso con due coltellate e nascosto il corpo all'interno di un sacco"Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, il diciannovenne avrebbe colpito la vittima con due coltellate. Omicidio Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca, l’amico confessa: ‘L’ho colpito e nascosto’Omicidio Sessa Aurunca oggi: il ritrovamento del corpo Macabro ritrovamento nella serata di ieri (20 aprile) a Sessa Aurunca, dove il corpo senza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne; Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma; Trovato morto Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso nel Casertano: l’amico confessa l’omicidio. Vincenzo Iannitti ucciso nel Casertano: «L'assassino ha infierito sul corpo con una pala»Dopo l'omicidio l'assassino sarebbe tornato sul luogo dove aveva gettato il corpo del povero Vincenzo Iannitti per infierire sul cadavere con una pala, probabilmente nel tentativo ... ilmattino.it Vincenzo Iannitti ucciso da un amico, i luoghi dove è stato nascosto il corpo. «Si conoscevano da bambini»Ha confessato il giovane fermato per l’omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent’anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Nel corso ... ilmessaggero.it È stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca nel tard - facebook.com facebook Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si eran x.com