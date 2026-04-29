Egitto Tajani | Seguiamo caso Nessy Guerra speriamo in terzo grado di giudizio

Il ministro degli Esteri ha dichiarato di seguire con attenzione il caso di Nessy Guerra, auspicando un eventuale pronunciamento in terzo grado di giudizio. La vicenda è stata commentata durante un evento dedicato all’export nel Nord Italia, tenutosi alle Ogr di Torino. Tajani ha sottolineato l’impegno nel monitorare la situazione senza fornire ulteriori dettagli o analisi.

“Stiamo seguendo in maniera particolarmente attenta la vicenda”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia Verso la Conferenza nazionale dell’export 2026’ alle Ogr a Torino, a proposito del caso di Nessy Guerra. “Il nostro ambasciatore al Cairo ha seguito sia la mamma che la figlia, d’altronde c’è stata una sentenza di quel paese. Vedremo cosa si potrà fare, sperando che nel terzo grado possa cambiare il giudizio, ma sono in Egitto e noi seguiamo comunque in modo costante”. Questo articolo Egitto, Tajani: "Seguiamo caso Nessy Guerra, speriamo in terzo grado di...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Nessy Guerra in Egitto, Tajani: Speriamo nel terzo grado di giudizio. Seguiamo costantemente

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