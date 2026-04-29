Nessy Guerra ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui annuncia di essere stata condannata a sei mesi di carcere in Egitto. La sentenza è stata resa nota questa mattina, e la donna dichiara di essere sconvolta e spaventata dalla decisione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i suoi sostenitori, che chiedono aiuto e chiarimenti sulla vicenda.

“Mi hanno condannato a sei mesi di carcere in Egitto, è uscita questa mattina la sentenza. Questa notizia noi non ce l’aspettavamo e sono sconvolta. Ho paura di perdere la mia bambina, ho paura di finire in prigione in Egitto”. Lo dice in un video su Instagram Nessy Guerra, la donna italiana condannata in appello in Egitto, nell’ambito di un procedimento per presunto ‘ adulterio ‘. “Non so più come fare a chiedere aiuto. Abbiamo fatto centinaia di appelli, ma nessuno ci ascolta. A distanza di tre anni ci troviamo sempre peggio”, spiega tra le lacrime. “L’unica cosa che ho cercato di fare è scappare da quell’uomo con la mia bambina e proteggerla.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Egitto, Nessy Guerra su Instagram: Sono sconvolta e ho paura, aiutateci

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