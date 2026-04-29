Educazione stradale l' Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada alla 47esima edizione della Fiera di Venticano

Da avellinotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 47esima edizione della Fiera di Venticano, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ha presentato il progetto “Flair Play – La vita non è in gioco”. Si tratta di un’iniziativa educativa rivolta ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzarli sui temi della sicurezza stradale attraverso attività coinvolgenti e formative. La partecipazione si è svolta nel corso della manifestazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza tra i più giovani.

Durante queste giornate abbiamo avuto il piacere di presentare il progetto “Flair Play – La vita non è in gioco”, un’iniziativa educativa pensata per avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza stradale in modo coinvolgente e formativo. Il tappeto ludodidattico, che riproduce un vero e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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