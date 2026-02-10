Sicurezza stradale familiari delle vittime della strada al De Luca

Questa mattina, al Liceo “De Luca” di Avellino, si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza stradale. Familiari delle vittime si sono riuniti nell’aula magna per parlare delle difficoltà e delle tante ingiustizie che affrontano ogni giorno. L’evento, promosso dall’AIFVS di Avellino, ha attirato diverse persone che vogliono chiedere maggiore attenzione e misure concrete per prevenire nuove tragedie.

Si è tenuto questa mattina, presso l'Aula Magna del Liceo "De Luca", un intenso incontro dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall'AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – APS) della sede di Avellino. L'evento, inserito nel programma di educazione civica per l'anno scolastico 20252026, ha coinvolto gli studenti in un dibattito profondo sul valore della vita e sulla responsabilità individuale. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla Prof.ssa Ersilia Marsella e accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Maria Rosaria Siciliano, da sempre sensibile alle tematiche sociali e alla formazione della coscienza civile dei propri alunni.

