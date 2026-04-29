Dal 16 al 18 luglio a Parete si svolge il festival Ecosummer, organizzato dall’associazione La Tenda. La manifestazione presenta uno spazio dedicato alla stand-up comedy e ospita concerti di artisti come i Selton e Giulia Mei. L’evento si svolge in diverse location della città e coinvolge vari artisti e spettacoli durante i tre giorni di programmazione.

? Cosa sapere L'associazione La Tenda organizza il festival Ecosummer dal 16 al 18 luglio a Parete.. Il programma include stand-up comedy e concerti di artisti come i Selton e Giulia Mei.. L’associazione La Tenda punta tutto sulla kermesse Ecosummer che si terrà nella villa comunale di Parete dal 16 al 18 luglio, chiudendo una stagione ricca di appuntamenti dopo il successo della Festa della Tammorra e l’imminente celebrazione della Festa della Fragola tra il 15 e il 17 maggio. Il calendario estivo del territorio si prepara a un culmine di intensità con tre giornate dedicate a un pubblico eterogeneo, dove le attività pomeridiane, tra giochi e intrattenimento per diverse fasce d’età, faranno da preludio ai concerti serali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ecosummer a Parete: tra stand-up comedy e ritmi brasiliani

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