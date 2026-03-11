Sorelle Festival | la seconda settimana tra mostre archivi femministi installazioni e stand-up comedy

La seconda settimana di Sorelle Festival è arrivata e porta con sé mostre, archivi femministi, installazioni e stand-up comedy. La rassegna si svolge in vari luoghi della Romagna, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso tra espressioni culturali e pratiche di libertà. Sono previste numerose iniziative che continuano a caratterizzare questa edizione del festival.

Entra nel vivo la seconda settimana di Sorelle Festival, la rassegna diffusa dedicata ai linguaggi dell'arte, alla cultura femminista e alle pratiche di libertà che attraversa diversi luoghi della Romagna. Dal 12 al 16 marzo il festival propone mostre, incontri, musica e spettacoli tra Faenza.