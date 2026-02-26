Istat | a febbraio sale la fiducia dei consumatori ma in lieve calo per le imprese

A febbraio l’indicatore di fiducia dei consumatori sale da 96,8 a 97,4, mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce da 97,7 a 97,4. Lo comunica Istat, aggiungendo che tra i consumatori si evidenzia un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese: il clima economico sale da 97,4 a 99,1, il clima personale aumenta da 96,6 a 96,8, il clima corrente cresce da 100,1 a 100,7 e il clima futuro passa da 92,3 a 93,1. Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia aumenta nelle costruzioni (da 99,9 a 103,1) e nel commercio al dettaglio (da 102,5 a 105,1), mentre è in calo nella manifattura (da 89,2 a 88,5) e nei servizi di mercato (da 103,5 a 102,2). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Istat conferma inflazione gennaio a 1% su anno, minimo da novembre 2024ROMA, 23 febbraio (Reuters) - Istat ha confermato il dato sull'inflazione italiana di gennaio, mese in cui l'indice dei prezzi si è mostrato in rallentamento tendenziale sui minimi da novembre 2024. S ... msn.com

Istat, inflazione febbraio frena a 0,3%(ANSA) - ROMA, 16 MAR - A febbraio l'inflazione, la crescita annua dei prezzi al consumo, si ferma allo 0,3%. Lo rileva l'Istat, rivedendo al ribasso la stima preliminare (+0,4%). Rispetto a gennaio, ... notizie.tiscali.it

#Italia, Istat: a gennaio inflazione in calo all'1% su anno (dall'1,2% del mese precedente), ai minimi da novembre 2024. A gennaio il carrello della spesa segna +1,9% #Germania, a febbraio indice IFO sulla fiducia delle aziende in calo ma meglio delle a - facebook.com facebook

