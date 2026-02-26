Istat | a febbraio sale fiducia consumatori giù quella delle imprese
Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - A febbraio andamento divergente per gli indici di fiducia calcolati dall'Istat: l'istituto infatti segnala un aumento dell'indicatore di fiducia dei consumatori che sale da 96,8 a 97,4 punti mentre quello composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce leggermente da 97,7 a 97,4 rimanendo comunque ampiamente al di sopra della media del 2025. Con un indicatore che cresce per il terzo mese consecutivo tra i consumatori, continua l'Istat, emerge un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese: il clima economico sale da 97,4 a 99,1, il clima personale aumenta da 96,6 a 96,8, il clima corrente cresce da 100,1 a 100,7 e il clima futuro passa da 92,3 a 93,1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 17 e il 18 febbraio 2026 su un campione di 813 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo x.com