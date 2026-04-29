Domani mattina, il designatore non si presenterà davanti al pubblico ministero Ascione, che lo aveva convocato per rispondere alle domande sul fascicolo in cui è indagato per frode. Al contrario, ci sarà il supervisore Gervasoni, che invece si recherà in Procura per l'interrogatorio. La differenza tra i due incontri riguarda la presenza di ciascuno e le persone coinvolte nell'indagine in corso.

Il pronostico è facile, molto più che per le partite: il designatore Gianluca Rocchi domani mattina non si presenterà a Milano per parlare con il pubblico ministero Maurizio Ascione, mentre il supervisore Var Andrea Gervasoni accetterà l’invito, si siederà e risponderà alle domande su Salernitana-Modena. Perché succede? Perché i due imputati principali dell’inchiesta faranno una scelta opposta? Le contestazioni del pubblico ministero fanno la differenza. Nell’invito a comparire inviato a Gervasoni si parla di un episodio specifico: il rigore concesso e poi tolto via monitor al Modena durante la partita di Salerno. Che cosa era successo? L’arbitro Giua aveva punito un tocco di spalla di Bronn (Salernitana), che però era girato e aveva le braccia vicine al corpo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco perché Rocchi non si presenterà in Procura e invece Gervasoni sì

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Dunque l’inchiesta Rocchi sarebbe iniziata a ottobre 2024 secondo la Gazzetta, 9 mesi dopo Inter-Verona, dunque non la causa. Per logica: o per testimonianza di qualcuno del mondo arbitrale; o per un evento di ottobre 2024. Una partita contestata a ottobre x.com