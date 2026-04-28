Rocchi non si presenterà in Procura decisione presa | la spiegazione del suo avvocato

Rocchi ha deciso di non presentarsi in Procura, una scelta già comunicata e motivata dal suo avvocato. La strategia difensiva adottata non prevede la sua presenza fisica in questa fase dell’indagine. La decisione è stata ufficializzata attraverso le dichiarazioni dell’avvocato, che ha fornito spiegazioni sulla posizione legale dell’indagato. La questione riguarda un procedimento in corso, ma non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli.

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