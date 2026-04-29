Ecco la doppia risposta dell’Ue alla crisi energetica

L’Unione Europea ha presentato due diverse strategie per affrontare l’emergenza energetica causata dal recente aumento delle tensioni nella regione di Hormuz. Le misure prevedono interventi immediati per aumentare le forniture e piani a lungo termine per diversificare le fonti di approvvigionamento. La situazione ha coinvolto diversi paesi membri, che si sono confrontati sulle azioni più efficaci da adottare in questa fase critica.

La risposta dell’Ue alla crisi energetica, figlia del caos a Hormuz, si ritrova in due provvedimenti: consentire alle compagnie di combustibili fossili di superare i limiti di inquinamento imposti dall’Ue e permettere agli Stati membri di sostenere l’economia di settori più esposti come agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica tramite un quadro temporaneo di aiuti di Stato. In questo modo Bruxelles ottiene un doppio risultato: da un lato offre due strumenti pratici ai Paesi membri che stanno immaginando le contromisure da adottare a fronte del caro-energia (per famiglie e imprese) e dall’altro zittisce chi accusava le istituzioni europee di immobilismo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco la doppia risposta dell’Ue alla crisi energetica Notizie correlate AccelerateEu, la risposta dell’Ue alla crisi energetica: ecco le misure previsteRoma, 22 aprile 2026 – Rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri nella gestione della crisi energetica, intervenendo sul riempimento degli... Leggi anche: La risposta dell’Ue alla (prossima) crisi energetica: avanti tutta con il Green Deal. Mea culpa di von der Leyen sul nucleare: «Un errore abbandonarlo» Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Conti, manovra e bilanci degli enti locali: ecco la doppia riforma della finanza pubblica; Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa con Elisabetta Gigante fuori dagli studi | La reazione di Simona Cannata; Bastoni Barcellona la doppia mossa di Deco | tratta con Martin ma… L’indiscrezione dalla Spagna. Ecco la doppia risposta dell’Ue alla crisi energeticaLa risposta dell’Ue alla crisi energetica, figlia del caos a Hormuz, si ritrova in due provvedimenti: consentire alle compagnie di combustibili fossili di superare i limiti di inquinamento imposti dal ... formiche.net 16’ | Doppia risposta di Falcone #VeronaLecce x.com A chi mi chiede "che strumento usi mentre sei in negozio" la risposta è la stessa della scorsa stagione"un pirografo a doppia uscita costruito da Piero Paolucci ". Per chi non conoscesse i suoi pirografi bastera entrare nel muo sito web e cercare i contatti nel blo - facebook.com facebook