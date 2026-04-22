AccelerateEu la risposta dell’Ue alla crisi energetica | ecco le misure previste

L'Unione Europea ha annunciato un pacchetto di misure per affrontare la crisi energetica, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione tra i paesi membri. Le proposte prevedono interventi concreti per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti esterne. L’attenzione è rivolta anche alla diversificazione delle fonti energetiche e alla gestione delle risorse, al fine di rispondere alle sfide attuali nel settore.

Roma, 22 aprile 2026 – Rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri nella gestione della crisi energetica, intervenendo sul riempimento degli stoccaggi di gas, sfruttando le flessibilità già previste e valutando anche il rilascio di riserve petrolifere, oltre a migliorare la cooperazione sulle misure d’emergenza per garantire forniture adeguate di carburanti come jet fuel e diesel. Sono questi alcuni degli obiettivi centrali di AccelerateEu, il nuovo pacchetto straordinario con cui la Commissione europea intende contrastare il rialzo dei prezzi dell’energia legato alla crisi in Medio Oriente. Presentando il piano, il commissario europeo...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - AccelerateEu, la risposta dell’Ue alla crisi energetica: ecco le misure previste Notizie correlate Leggi anche: La risposta dell’Ue alla (prossima) crisi energetica: avanti tutta con il Green Deal. Mea culpa di von der Leyen sul nucleare: «Un errore abbandonarlo» Bozza Ue, contro la crisi energetica piano d'azione per misure GreenLa "sostituzione del petrolio e del gas" con "energie pulite prodotte localmente" si è dimostrata una misura "efficace" nel contrastare "l'aumento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AccelerateEU, la risposta europea al caro energia - PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture; L’Europa verso il piano d’emergenza, cherosene condiviso e meno consumi; Speciale AccelerateEU, come tireremo la cinghia in Europa; Contratto e tutele, le norme per i rider. AccelerateEu, la risposta dell’Ue alla crisi energetica: ecco le misure previsteRoma, 22 aprile 2026 – Rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri nella gestione della crisi energetica, intervenendo sul riempimento degli stoccaggi di gas, sfruttando le flessibilità già ... quotidiano.net UE, al via il piano AccelerateEU: 100 miliardi per la decarbonizzazione e addio alla dipendenza dai fossiliLa Commissione europea risponde alla crisi mediorientale con una strategia su cinque pilastri: dal potenziamento delle reti elettriche alla protezione dei consumatori, fino a un vertice per mobilitare ... energiaoltre.it Oggi al Collegio dei Commissari abbiamo approvato #AccelerateEU, un pacchetto di misure sull’energia per affrontare la grave crisi in corso. La Commissione apre a soluzioni concrete e flessibili. Il pacchetto combina misure immediate e interventi struttur x.com Crisi energetica: Bruxelles prepara il giro di vite. #CrisiEnergetica #UE #Bruxelles #PianoEnergetico #AccelerateEU - facebook.com facebook