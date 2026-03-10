La risposta dell’Ue alla prossima crisi energetica | avanti tutta con il Green Deal Mea culpa di von der Leyen sul nucleare | Un errore abbandonarlo

L’Unione Europea si prepara a rispondere alla prossima crisi energetica rafforzando il piano del Green Deal, mentre la presidente della Commissione europea ha ammesso che abbandonare il nucleare è stato un errore. La dipendenza da Russia e Medio Oriente rende il continente vulnerabile a oscillazioni dei prezzi dell’energia, con ripercussioni dirette su bollette, potere d’acquisto e competitività.

Prima la Russia, ora il Medio Oriente, la prossima volta chissà. Ogni crisi internazionale che coinvolge i paesi produttori di energia rischia di trasformarsi in un terremoto per le bollette europee, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di potere d’acquisto e competitività. L’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha fatto schizzare le quotazioni di gas e petrolio sui mercati internazionali, facendo piombare Bruxelles in una sorta di deja vu: e se scoppiasse una nuova crisi energetica come accaduto nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina? Il confronto, almeno per il momento, non regge. Ma per evitare che questa... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Von der Leyen boccia la politica energetica Ue: “Sul ‘No’ al nucleare commesso un errore strategico”. Salvini: “È uscita dalle nebbie”La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, boccia la strategia energetica che ha contribuito a disegnare per l’Unione europea.

Leggi anche: Ue, Green Deal, non solo retromarcia, von der Leyen difende l’Ets

Contenuti utili per approfondire Green Deal

Discussioni sull' argomento Geopolitica, i nuovi fattori di rischio; Crisi dell' Auto ora Bruxelles rilancia il Made in Europe.

Green deal, la giravolta dell'Ue sulle auto: norme riviste e ok ai carburanti biofuelParafrasando il latino, prima vivere poi salvare il pianeta: la revisione del controverso stop Ue alle nuove auto a benzina e diesel dal 2035 sarà anticipata già alla fine dell'anno. E' bastato che il ... tgcom24.mediaset.it

Revisione Green Deal Ue anticipata, la Lega alza il tiro. Salvini: Va cancellato. Tovaglieri: Si sgretola la muraglia greenCon il Consiglio europeo di ieri a Bruxelles il dibattito sul Green Deal è entrato in una nuova fase, con la maggior parte dei leader europei che sembra ormai aver preso consapevolezza sull’urgente ... motorionline.com

Il Green deal europeo ha creato "uno svantaggio competitivo drammatico per l'economia europea senza produrre benefici reali per l'ambiente". È la critica che Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e copresidente del gruppo dei Conservatori e rifor - facebook.com facebook

Il mio editoriale per Fondazione Demo: “Innovare e rilanciare un nuovo #greendeal o saremo colonizzati” fondazionedemo.it/innovare-e-ril… @pdnetwork @Kyoto_Club @amendolaenzo x.com