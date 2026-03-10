La risposta dell’Ue alla prossima crisi energetica | avanti tutta con il Green Deal Mea culpa di von der Leyen sul nucleare | Un errore abbandonarlo

L’Unione Europea si prepara a rispondere alla prossima crisi energetica rafforzando il piano del Green Deal, mentre la presidente della Commissione europea ha ammesso che abbandonare il nucleare è stato un errore. La dipendenza da Russia e Medio Oriente rende il continente vulnerabile a oscillazioni dei prezzi dell’energia, con ripercussioni dirette su bollette, potere d’acquisto e competitività.

Prima la Russia, ora il Medio Oriente, la prossima volta chissà. Ogni crisi internazionale che coinvolge i paesi produttori di energia rischia di trasformarsi in un terremoto per le bollette europee, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di potere d’acquisto e competitività. L’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha fatto schizzare le quotazioni di gas e petrolio sui mercati internazionali, facendo piombare Bruxelles in una sorta di deja vu: e se scoppiasse una nuova crisi energetica come accaduto nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina? Il confronto, almeno per il momento, non regge. Ma per evitare che questa... 🔗 Leggi su Open.online

