La tendenza unghie Dragon Scale sta conquistando il mondo della cosmetica come la manicure più innovativa degli ultimi tempi. Questa tecnica, definita magica e futuristica, sta sostituendo approcci più tradizionali come velvet nails e cat eye, portando le unghie verso un aspetto quasi extraterrestre. La Dragon Scale manicure rappresenta un nuovo modo di interpretare la bellezza, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

C’è un momento preciso in cui smetti di fare manicure “carine” e inizi a volerle magiche. Se negli ultimi mesi hai salvato solo velvet nails e cat eye, preparati: la versione 2026 si chiama Dragon Scale manicure ed è praticamente una porta dimensionale verso un’altra galassia beauty. Ultra glossy, jelly, luminosa come se avesse una luce interna. Sì, sembra davvero una squama di drago. E no, non è cringe: è ipnotica. Tecnicamente sono una evoluzione delle cat eye nails magnetiche, ma più eteree, più profonde, più glow-from-within. L’effetto si ottiene con gel arricchiti da microparticelle metalliche che reagiscono a una calamita, creando quella scia tridimensionale che si muove con la luce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il trend unghie Dragon Scale è la manicure più magica del momento

