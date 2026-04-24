Domani, l'associazione Romagna Usa ricorderà i soldati indiani e alleati presso il cimitero militare di via Ravegnana. La cerimonia si svolge nel giorno del 25 aprile, data in cui si celebra la liberazione in Italia. La commemorazione prevede un momento di rispetto e riflessione dedicato a coloro che hanno combattuto durante il conflitto. Un appuntamento che si ripete ogni anno per mantenere viva la memoria storica.

? Cosa sapere L'associazione Romagna Usa commemora i soldati indiani al cimitero militare di via Ravegnana domani.. Il tributo onora i contingenti internazionali che combatterono tra l'Appennino e la Romagna.. Domani, 25 aprile, alle ore 12, l’Associazione Romagna Usa guiderà una commemorazione presso il cimitero militare dei caduti indiani in via Ravegnana, situato di fronte al Cimitero Monumentale, per onorare i soldati dell’Ottava armata britannica caduti tra l’Appennino e la Romagna. Il presidente onorario dell’associazione, Massimo Merendi, coordinerà il momento del ricordo attraverso la deposizione di una corona floreale. L’atto simbolico mira a dare voce alla memoria di tutti i militari appartenenti alle forze alleate che hanno combattuto durante la campagna d’Italia, nel periodo compreso tra il 9 luglio 1943 e il 2 maggio 1945.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 aprile: il tributo alla memoria dei soldati indiani e alleati

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