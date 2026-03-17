Unpli | premiate la ‘Festa dello Struppolo’ e ‘Borgo Vagare’ tra le eccellenze 2025

L’Unpli ha assegnato i riconoscimenti alle eccellenze del 2025, premiando la “Festa dello Struppolo” e “Borgo Vagare”. Tra le realtà premiate c’è anche Niscemi, che si distingue con la sua Sagra del carciofo violetto. I premi sono stati consegnati durante una cerimonia dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle manifestazioni culturali. La cerimonia si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze territoriali.

Tempo di lettura: 10 minuti C’è anche Niscemi con la sua Sagra del carciofo violetto tra le realtà premiate oggi dall’Unpli. L’Unione Pro Loco d’Italia ha dato appuntamento oggi nella Sala Koch del Senato per assegnare 44 nuovi riconoscimenti per il marchio ‘Sagra di Qualità’ e 21 nuovi premi per il marchio ‘Evento di Qualità‘, oltre a 3 menzioni speciali. È così che l’Unpli rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano. La cerimonia di consegna è iniziata già ieri, domenica 15 marzo, all’Ergife Hotel di Roma con un evento condotto da Matilde Brandi e Beppe Convertini, aperto a tutti i volontari coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Unpli: premiate la ‘Festa dello Struppolo’ e ‘Borgo Vagare’ tra le eccellenze 2025 Articoli correlati La Festa dello Struppolo di San Salvatore Telesino protagonista alle Sagre di Qualità UNPLITempo di lettura: 2 minutiCresce l’attesa per la cerimonia di premiazione nazionale delle Sagre di Qualità, promossa da UNPLI – Unione Nazionale Pro... Lo Struppolo di San Salvatore Telesino protagonista alle Sagre di Qualità UNPLILe Pro Loco vincitrici si incontreranno il 15 marzo presso l’Ergife Palace Hotel per un primo evento di celebrazione con rappresentanti... Altri aggiornamenti su Borgo Vagare Temi più discussi: Borgo Vagare di San Lupo ottiene il marchio nazionale ‘Evento di Qualità’; Sagre, lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territori; Premiati al Senato sagre ed eventi locali di Qualità; Borgo Vagare di San Lupo ottiene il marchio nazionale ‘Evento di Qualità’. Unpli premia sagre ed eventi di qualità: i numeriCi sono anche Faedo con i suoi presepi in Trentino, la ‘Festa dei Funghi e dell’Ambiente’ della Pro Loco Budoia, in provincia di Pordenone, così come lo ‘Spiedo Gigante’, della Pro Loco di Pieve di So ... lavocedelnordest.eu Sagre ed eventi di qualità, Unpli premia le eccellenze dei territoriROMA (ITALPRESS) – Più di mille – tra volontari, presidenti di Pro Loco e sindaci – hanno partecipato all’evento organizzato ieri all’Ergife Palace Hotel di Roma che ha aperto la due giorni di manifes ... msn.com Borgo Vagare di San Lupo ottiene il marchio nazionale “Evento di qualità”: un riconoscimento importante per la valorizzazione culturale e turistica. #SanLupo #BorgoVagare #Eventi #Qualità #Fremondoweb x.com Il 20 Marzo 2026 Borgo Romantico Relais riapre le sue porte per una nuova stagione di relax, natura e romanticismo tra le colline del Lago di Garda. Un'oasi di pace dove immergersi nella bellezza della natura e vivere esperienze indimenticabili Nell'ultim - facebook.com facebook