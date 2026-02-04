Perinetti | Conte divide sempre ma è preparatissimo Napoli frenato dagli infortuni

Giorgio Perinetti analizza la situazione del Napoli, sottolineando come gli infortuni stiano frenando la squadra di Spalletti. L’ex dirigente parla anche di Conte, definendolo un allenatore molto preparato, anche se spesso crea divisioni. I tifosi restano in attesa di capire come si evolveranno le prossime partite.

NAPOLI – Intervenuto ai microfoni di Stile TV, nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" condotta da Raffaele Auriemma, Giorgio Perinetti ha offerto una lettura ampia e senza filtri sul momento del Napoli, sul campionato italiano e sulla figura di Antonio Conte, allenatore che conosce molto bene. Perinetti ha chiarito subito il perimetro del suo intervento: «Ho vissuto il debutto di Conte, i rapporti restano, ma non sono dentro le dinamiche attuali del Napoli». Da osservatore esterno, però, l'ex dirigente ha sottolineato come la Serie A sia ormai un torneo senza un vero dominatore: «Il campionato italiano ci ha abituati a finali imprevisti.

Il Napoli sta affrontando una serie di infortuni che stanno influenzando le sue prestazioni, in un contesto caratterizzato da un’età media elevata, una rosa limitata e un calendario molto fitto.

Il Napoli sta cercando una soluzione immediata per coprire le assenze nel reparto infortuni.

