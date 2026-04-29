E675 Orte-Viterbo | allarme sicurezza il grido dei pendolari

Pendolari che percorrono la strada E675 tra Orte e Viterbo segnalano problemi di sicurezza. Un rappresentante locale ha evidenziato criticità lungo la superstrada e richiesto interventi. La questione è stata portata all'attenzione delle autorità competenti, che stanno valutando la situazione. Nessuna informazione ufficiale è ancora stata diffusa sui miglioramenti previsti o sulle misure adottate. La preoccupazione dei viaggiatori resta alta.

? Cosa sapere Claudio Della Torre segnala criticità di sicurezza sulla superstrada E675 tra Orte e Viterbo.. I pendolari chiedono interventi urgenti ad Anas e alla presidenza della provincia di Viterbo.. Claudio Della Torre lancia un grido d’allarme sulla sicurezza della superstrada E675 nel tratto che collega Orte a Viterbo, chiedendo spiegazioni urgenti al presidente della provincia sul perché non si stia intervenendo con Anas per risolvere le criticità del percorso. Il rischio stradale che grava su chi percorre la statale 675 Umbro Laziale è diventato il centro di una preoccupazione che tocca direttamente la vita di migliaia di persone. La segnalazione, arrivata con forza attraverso i canali di partecipazione cittadina, mette in luce come il tragitto tra Orte e Viterbo sia caratterizzato da condizioni pericolose.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - E675 Orte-Viterbo: allarme sicurezza, il grido dei pendolari Notizie correlate Acquappesa, allarme sicurezza: il grido del sindaco dopo il traumaIl sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio, ha lanciato un accorato appello alla sicurezza stradale dopo il recente investimento che ha coinvolto... Caos a Orte: 800 pendolari bloccati tra scontri e un cane aggressivo? Cosa sapere Oltre 800 pendolari bloccati a Orte dopo aggressione di un uomo con cane.