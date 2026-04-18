Il sindaco di Acquappesa ha fatto un appello pubblico sulla questione della sicurezza stradale, dopo che una quattordicenne è stata investita in prossimità di una strada principale. L’incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali sulla tutela dei pedoni in quella zona. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di interventi per migliorare le condizioni di sicurezza lungo la strada.

Il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio, ha lanciato un accorato appello alla sicurezza stradale dopo il recente investimento che ha coinvolto una quattordicenne nella zona della statale 18. Nonostante la giovane sia attualmente in ospedale con condizioni stazionarie ma fuori pericolo, il primo cittadino ha denunciato come molti studenti continuino a ignorare i pericoli del tratto stradale, attraversando la carreggiata nonostante i divieti e il trauma subito dalla loro compagna. La gestione dell’emergenza tra responsabilità educativa e critiche politiche. L’incidente che ha colpito la studentessa ha aperto un fronte di tensioni comunicative e istituzionali nel territorio di Acquappesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acquappesa, allarme sicurezza: il grido del sindaco dopo il trauma

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