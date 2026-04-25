Caos a Orte | 800 pendolari bloccati tra scontri e un cane aggressivo

A Orte, più di 800 pendolari sono rimasti bloccati a causa di un episodio inaspettato. Un uomo ha aggredito un cane, portando a tensioni tra i viaggiatori e rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Carabinieri e Polizia ferroviaria sono intervenuti sul posto per gestire le persone e il sovraffollamento a bordo di alcuni treni, creando disagi tra i pendolari in attesa di ripartire.

? Cosa sapere Oltre 800 pendolari bloccati a Orte dopo aggressione di un uomo con cane.. Intervento di Carabinieri e Polizia ferroviaria per gestire sovraffollamento e tensioni sul treno.. Oltre 800 pendolari sono rimasti bloccati alla stazione di Orte dopo che un treno regionale RV4153, diretto verso Roma, è stato costretto a un fermo d’emergenza per gestire una situazione di forte sovraffollamento e tensioni tra i passeggeri. Il convoglio si trovava in condizioni già precarie fin dalla partenza a causa dell’altissimo numero di viaggiatori a bordo. All’interno della carrozza, la gestione degli spazi era resa estremamente difficile dalla presenza massiccia di numerose biciclette elettriche, posizionate in aree destinate anche alle persone con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Orte: 800 pendolari bloccati tra scontri e un cane aggressivo Notizie correlate Linea Orte-Falconara nel fabrianese, non arrivano buone notizie per i pendolari: treni soppressi e deviazioniNon arrivano buone notizie sul fronte dei treni lungo la Linea Orte-Falconara a causa dei lavori nell'area del fabrianese nelle Marche. Arriva l'alta velocità francese e per i pendolari di Orte torna l'incubo della tratta lentaIl debutto di Snfc vojage per l'Av Milano-Roma allarma i comitati: la paura è di veder raddoppiare il tempo di viaggio per raggiungere Roma, con...