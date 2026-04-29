È ufficiale | Italia parte civile nel processo sull’incendio a Crans Montana

L’Italia si è costituita parte civile nel procedimento giudiziario relativo all’incendio avvenuto a Crans-Montana. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il coinvolgimento del nostro paese come parte lesa nei fatti accaduti. La costituzione di parte civile permette di partecipare attivamente al processo, presentando prove e richieste di risarcimento. La vicenda si inserisce in un procedimento che coinvolge diverse persone e enti.

L’ Italia si è ufficialmente costituita parte civile nel processo sui fatti di Crans-Montana. Ad annunciarlo con una nota arrivata nel pomeriggio è stato l’ufficio stampa di Palazzo Chigi, che scrive: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. La decisione è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - È ufficiale: Italia parte civile nel processo sull’incendio a Crans Montana Notizie correlate Crans Montana, Palazzo Chigi: l’Italia si costituisce parte civile nel processoLa Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato l’ atto di costituzione di parte civile della Repubblica italiana nel procedimento penale... Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale(Adnkronos) – L'Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crans-Montana. Italia e Svizzera, due sistemi sanitari a confronto; Crans-Montana e fatture delle cure: i veri termini della questione; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana, sale il conto per gli italiani: chiesti 200 mila euro per 10 giorni di cure ai genitori di Leonardo Bove. Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo sulla strage di CapodannoLa Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato la costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale legato all’incendio verificatosi a Crans-Montana tra il 31 dice ... ilgiornale.it Presidenza del Consiglio: l'Italia parte civile nel processo Crans MontanaLa Presidenza del Consiglio dei ministri ha ufficialmente comunicato la decisione dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo relativo ai fatti di Crans Montana. L'annuncio, diffuso il 29 apr ... it.blastingnews.com La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella g - facebook.com facebook L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com