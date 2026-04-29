Negli ultimi anni, il confronto tra Stati Uniti e Cina si è intensificato, con molti analisti che valutano le ripercussioni di una possibile vittoria di Pechino. Alcuni esperti suggeriscono di analizzare più attentamente cosa significherebbe per la Cina ottenere un risultato positivo in questa competizione. L'ipotesi di un “secolo cinese” viene discussa come un possibile scenario, spostando l'attenzione oltre le dinamiche di rivalità tra le due superpotenze.

Se la competizione tra Stati Uniti e Cina è spesso raccontata come una rivalità tra pari, c’è chi invita a guardare più da vicino cosa significhi davvero un “successo” per Pechino in questa sfida esistenziale. Tra questi c’è Matthew Kroenig, vice president and senior director dello Scowcroft Center for Strategy and Security dell’Atlantic Council, che in un intervento pubblicato su Foreign Policy riflette su come una vittoria cinese non produrrebbe un equilibrio stabile, ma un sistema internazionale più coercitivo, chiuso e autoritario. L’analisi parte da un confronto implicito con l’ordine liberale costruito dagli Stati Uniti dopo il 1945. Pur con tutte le sue contraddizioni, quel sistema ha garantito decenni di pace tra grandi potenze, crescita economica diffusa e un’espansione significativa delle democrazie.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - E se alla fine vincesse Pechino? L’ipotesi di un secolo cinese secondo Kroenig

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