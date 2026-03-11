Del Toro | Vedremo se il secondo di abbuono sarà utile a fine settimana

Il danese Tobias Lund Andresen, della Decathlon CMA CGM Team, ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una frazione di 207 chilometri tra Cortona e Magliano de’ Marsi. Al secondo posto si è classificato il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché, seguito dal connazionale Jasper Philipsen dell’Alpecin-Premier Tech. Del Toro ha commentato che si valuterà l’utilità del secondo di abbuono a fine settimana.

Il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Cortona-Magliano de’ Marsi di 207 chilometri precedendo il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché e il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. La classifica generale non subisce variazioni significative. Isaac Del Toro chiude però in terza posizione lo sprint del traguardo intermedio di Casette e rosicchia così un secondo sui diretti rivali in classifica. Al termine della gara il corridore messicano, leader della corsa, si è soffermato sul valore del bonus guadagnato, sulle avverse condizioni meteo e si è proiettato alle prossime tappe. 🔗 Leggi su Oasport.it

