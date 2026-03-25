Dopo aver vinto le primarie e diventata candidata sindaca per il centrosinistra, Federica Maineri ha affermato di avere chiari i nomi per la futura squadra di governo. In un'intervista, ha precisato di non chiedere incarichi, ma si è detta disponibile a collaborare con chi sarà coinvolto nella gestione amministrativa. La discussione sulla composizione della giunta prosegue tra i membri del suo staff e i rappresentanti del partito.

Appena eletta candidata sindaca per il centrosinistra, con le primarie, Federica Maineri ha dichiarato di aver ben chiari i profili per la composizione della sua potenziale squadra amministrativa. E in queste ore ha iniziato a circolare l’ipotesi che l’ex sindaco di Camaiore e vicegretario Dem Alessandro Del Dotto possa avere un ruolo centrale. Così rimpiamo gli indugi. Del Dotto, si parla già di lei come potenziale vicesindaco o per un ruolo in un’eventuale giunta Maineri. Sarebbe disponibile? "La nostra candidata sindaca ha già parlato chiaro: assessori e cariche si decideranno dopo le elezioni. Questo non significa che io abbia scelto di stare fuori dalla corsa elettorale: tutt’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se vincesse Maineri... Del Dotto in giunta?: "Non chiedo incarichi. Ma sono a disposizione"

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