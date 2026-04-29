Il ministro della giustizia ha dichiarato di non aver intenzione di dimettersi, respingendo le accuse legate all'affaire Minetti. In un'intervista, ha ribadito di non avere responsabilità dirette e ha affermato che le opposizioni puntano a colpire il governo attraverso queste polemiche. La vicenda continua a suscitare discussioni nel panorama politico, senza che siano emersi elementi che possano portare a una sua uscita dall’incarico.

No, no: non si dimette. Non ha nessuna intenzione di dimettersi. Sa di non avere colpe nell'affaire Minetti ed è chiaro che pensa che le opposizioni lo attacchino perché vogliono attaccare il governo. Già, non ci vuole molto per capire che i partiti del campo largo vogliono che il caso esploda ma non hanno nessuna intenzione di mirare i colpi su Mattarella, che resta l'intoccabile presidente della Repubblica, né tantomeno sulla magistratura che ormai, dopo il referendum e la sconfitta del Si, fa corpo unico con l'opposizione. E quindi che c'è di meglio che lanciarsi contro Nordio, che comunque è un bersaglio ideale? Il ministro ieri ha avuto una giornata molto lunga e di grande tensione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E Nordio respinge l'ennesimo assalto: io che cosa c'entro?

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