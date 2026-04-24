Pronostico Angers-PSG | Luis Enrique respinge l’assalto

Sabato si gioca la partita tra Angers e PSG, valida per la trentunesima giornata di Ligue 1. Luis Enrique, allenatore del PSG, ha annunciato che non ci saranno cambiamenti nella formazione e ha respinto le richieste di alcuni giocatori di modificare la strategia. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con tutte le notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili prima del calcio d’inizio.

Angers-PSG è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nel momento in cui andiamo online non sappiamo quale potrebbe essere il risultato del Lens, secondo in classifica a quattro punti, che anticipa il proprio impegno rispetto al PSG di Luis Enrique. Di certo, i parigini, devono vincere questa partita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché il nostro pronostico dell’altra partita, quella che vede impegnati i secondi in graduatoria, vede appunto vincente il Lens. E allora si potrebbe portare ad un solo punto rispetto alla squadra più forte del campionato e che la prossima settimana giocherà la semifinale di Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Angers-PSG: Luis Enrique respinge l’assalto Notizie correlate Leggi anche: Così Luis Enrique ha trasformato il Psg in una corazzata PSG-Lyon, sfida decisiva per il titolo: Luis Enrique azzardaIl Paris Saint-Germain si prepara ad accogliere l’Olympique Lyonnais in casa questa domenica 19 aprile 2026, in una sfida che assume un valore... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: quote PSG Lione: il pronostico sui parigini; Luis Enrique confida nelle seconde linee del PSG tra le preoccupazioni per l'infortunio di Vitinha; Angers SCO - Paris Saint-Germain FC Pronostico e confronto quote 25.04.2026; PSG-Lione: quote, pronostico e probabili formazioni. Pronostico Angers vs Paris Saint-Germain – 25 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, il 25 Aprile 2026 alle 19:00, lo Stadio Raymond-Kopa farà da teatro alla sfida tra Angers e Paris Saint-Germain. Una partita che ... news-sports.it Pronostico PSG-Lione, le assenze pesano: impresa proibitivaPSG-Lione è una partita di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Angers-Paris Saint Germain (sabato 25 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/0I5KQtj #scommesse #pronostici x.com