Nordio respinge dimissioni | la polemica non finisce qui

Il ministro della Giustizia ha dichiarato di aver respinto le dimissioni della capo di gabinetto del suo ministero, Giusi Bartolozzi, in seguito alle recenti polemiche. La disputa è nata dalle affermazioni fatte dalla dirigente, che hanno sollevato interrogativi sul funzionamento dell’apparato giudiziario. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, senza che si siano ancora verificate ulteriori evoluzioni ufficiali.

La polemica scatenata dalle dichiarazioni della capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, ha messo in discussione il ruolo dell’apparato giudiziario. Le parole pronunciate durante una trasmissione televisiva hanno generato richieste di dimissioni da parte dell’opposizione, ma il Guardasigilli Carlo Nordio ha respinto l’ipotesi di un cambio di personale, definendole considerazioni non attualmente prese in esame. Il conflitto si è acceso dopo che la funzionaria aveva paragonato alcuni magistrati a plotoni di esecuzione, un paragone che ha suscitato forti reazioni negative. La risposta istituzionale arriva direttamente dal vertice del ministero, dove si cerca di contenere l’escalation senza però accettare le dimissioni come soluzione immediata al dissidio nato dalla comunicazione infelice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

