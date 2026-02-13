Animali protagonisti del Carnevale Magico al Parco Natura Viva

Al Parco Natura Viva, sabato 14 febbraio, gli animali sono protagonisti del Carnevale Magico, un evento che combina divertimento, educazione e tutela della biodiversità. La manifestazione, arrivata alla quarta edizione, quest’anno si distingue per una serie di atelier interattivi dedicati ai più piccoli e per una mostra fotografica sui custodi delle specie rare.

Un ricco programma di eventi che coinvolge gli ospiti del parco e le loro incredibili abilità, prende il via sabato 14 febbraio Un Carnevale che unisce gioco, scienza e tutela della biodiversità. A partire da sabato 14 febbraio, il parco Natura Viva apre le porte al Carnevale Magico, con un programma di eventi che trasforma il parco in una vera e propria Olimpiade della Natura. Protagonisti assoluti gli animali e le loro abilità straordinarie: velocità, forza, resistenza e adattamento, raccontate attraverso esperienze educative e divertimento. Immancabile la divulgazione scientifica, con la presentazione del libro “Animali Superstar” e l’incontro con l’autrice Caterina Spiezio, psicobiologa della Fondazione del parco Natura Viva.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su carnevale magico

Al via Carnevale Magico, l'Olimpiade della natura tra animali, gioco e divulgazione

Ultime notizie su carnevale magico

Argomenti discussi: Parco Regionale dell'Appia Antica: Iniziative ed eventi: La Biblioteca del parco racconta Il Carnevale degli Animali; Families&Kids Il carnevale degli animali all’Auditorium Pollini il 7 febbraio 2026; A Parco Natura Viva prende il via Carnevale Magico; Carnevale a Palazzago, scendono in campo i giovani tra carri e teatro.

Animali protagonisti del Carnevale Magico al Parco Natura VivaUn Carnevale che unisce gioco, scienza e tutela della biodiversità. A partire da sabato 14 febbraio, il parco Natura Viva apre le porte al Carnevale Magico, con un programma di eventi che trasforma il ... veronasera.it

A Parco Natura Viva prende il via Carnevale MagicoA partire dal 14 febbraio, il parco Natura Viva presenta un programma di eventi che trasforma il parco in una vera e propria Olimpiade della Natura ... parksmania.it

Cosa succede al Kinderhotel Adriana a Carnevale Succede qualcosa di magico! La cucina si riempie di colori, i piatti diventano speciali e anche le bevande sembrano avere dei superpoteri Secondo voi qual è la magia più sorprendente Vi as - facebook.com facebook