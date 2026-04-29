È deceduto Andrea Pardini, noto come ‘Vivaldi’, di 51 anni, che lavorava come muratore e giardiniere. La morte è avvenuta in casa, dopo che Pardini aveva accusato un malore. La notizia è stata confermata oggi, a Camaiore.

Camaiore, 29 aprile 2026 – E’ morto Andrea Pardini, detto ‘Vivaldi’, 51 anni, muratore e giardiniere. Era stato colto da un malore mentre si trovava da solo nella sua casa a Buchignano, sulle colline di Camaiore. La polizia municipale era intervenuta cinque giorni fa su segnalazione di una conoscente dato che gli amici non lo avevano visto nel centro storico dove era solito recarsi per incontrarli ogni giorno. Vivaldi era un uomo buono e di compagnia, che purtroppo era rimasto solo. Amava da sempre la musica in generale e soprattutto Renato Zero e anche David Bowie. Amava anche gli animali, in modo particolare i gatti. Aveva svolto varie occupazioni saltuarie: era rimasto orfano della mamma quando era ancora piccolo, e il padre era morto una ventina di anni fa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È morto “Vivaldi”. Andrea Pardini aveva accusato un malore in casa

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