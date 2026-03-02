Lecce | malore morto in classe Aveva undici anni Oggi

Un bambino di undici anni è deceduto oggi in una scuola di Lecce dopo aver accusato un malore durante le ore di lezione. I compagenti e gli insegnanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma nonostante gli interventi, non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La scuola è stata temporaneamente chiusa per accertamenti.

