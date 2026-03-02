Lecce | malore in classe morto Aveva undici anni Decesso a casa

A Lecce, questa mattina, un bambino di 11 anni ha accusato un malore in classe e si è sentito male. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il bambino è deceduto a casa poco dopo. La notizia ha sconvolto la scuola e la comunità locale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Questa mattina una tragedia ha colpito una scuola di Lecce: un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore in classe. Stando a quanto riferito da TeleRama, gli insegnanti hanno avvisato tempestivamente i genitori, che si sono recati a scuola per riportarlo a casa. Una volta giunti nell'abitazione e chiamato il 118, la situazione si sarebbe aggravata ulteriormente. Nonostante il celere arrivo dei soccorsi, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il medico, dopo averne constatato il decesso, ha disposto l'autopsia. Tra le prime ipotesi, quella di un arresto cardiocircolatorio. (leccesette.it)... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

