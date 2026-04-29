È morto Tony Wilson co-fondatore degli Hot Chocolate con cui ha scritto You Sexy Thing | aveva 89 anni

Tony Wilson, cantante e co-fondatore della band soul britannica Hot Chocolate, è morto all'età di 89 anni a Trinidad: nella sua carriera ha firmato i successi di "Love Is Life", "Brother Louie", "Emma" e la hit internazionale "You Sexy Thing".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Morto Tony Wilson, fondatore degli Hot Chocolate e autore di You Sexy Thing; Tony Wilson, morto il fondatore degli Hot Chocolate e coautore di You Sexy Thing; Morto a 89 anni Tony Wilson, bassista degli Hot Chocolate e coautore di You Sexy Thing; Ferruccio Lamborghini, 110 anni dalla nascita: la storia del fondatore della casa del Toro.

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«Hot Chocolate», morto a 89 anni Tony Wilson. Aveva scritto la famosissima «You Sexy Thing», usata anche nella colonna sonora di The Full MontyInsieme all'amico Errol Brown nel 1969 aveva fondato la band simbolo del soul-pop britannico. Il decesso è avvenuto venerdì scorso nella sua casa di Trinidad ... corriere.it

Morto Tony Wilson, autore della celebre "You Sexy Thing" (usata anche nella colonna sonora di «The Full Monty») x.com

Tony Wilson, definito "il giovane James Brown" dal Padrino del Soul in persona, è un vivace artista di Chicago con una profonda passione per lo spettacolo. A vent'anni, Tony si è esibito al leggendario Apollo Theater, dove è stato incoronato Miglior Imitatore d - facebook.com facebook