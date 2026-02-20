È morto Giorgio Mendella telefinanziere e fondatore di ReteMia | aveva 73 anni
Giorgio Mendella, noto come “telefinanziere”, è morto a Sanremo a 73 anni a causa di complicazioni post-operatorie. Aveva fondato ReteMia e la holding Intermercato, diventando uno dei primi a promuovere investimenti tramite la televisione, attirando molti clienti negli anni ’80. La sua attività ha lasciato un segno nel settore finanziario, anche dopo il crollo di alcuni schemi. Il suo nome resta legato a un modo innovativo di fare finanza in Italia.
Giorgio Mendella si è spento a Sanremo per complicazioni post-operatorie. Fondatore di Retemia e della holding Intermercato, fu il pioniere degli investimenti venduti sul piccolo schermo prima del crack da centinaia di miliardi di lire. Fu anche il patron del Viareggio calcio di Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: È morto Andrew “The Clobberer” Ranken, il batterista e fondatore dei Pogues aveva 72 anni
Leggi anche: E’ morto Giorgio Mendella, l’imprenditore visionario di Rete Mia. L’apice del successo, poi le vicende giudiziarieVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Morto il 'telefinanziere' Giorgio Mendella, una vita tra finanza, tv e calcio.
Morto il 'telefinanziere' Giorgio Mendella, una vita tra finanza, tv e calcio(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 20 FEB - E' morto all'età di 73 anni l'ex telefinanziere e patron del Viareggio calcio Giorgio Mendella in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. Mendella ... msn.com
È morto Giorgio Mendella, il «piccolo Berlusconi» di Viareggio aveva 73 anni: la tv, il calcio, il crac, il mandato di cattura e la fuga all'esteroPersonaggio di spicco negli anni Ottanta nel campo delle televisioni private, fu anche presidente del Viareggio calcio. Brianzolo di nascita, era divenuto cittadino adottivo di Viareggio ... corrierefiorentino.corriere.it
#giorgio mendella, morto il re delle televendite e ex patron del Viareggio: aveva 73 anni. «Complicazioni di intervento chirurgico» x.com
Giorgio Mendella, per tre indimenticabili stagioni - dal 1988-1989 al 1990-91 -è stato 'proprietario' del Viareggio Calcio tramite il gruppo Intermercato. - facebook.com facebook