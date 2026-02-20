È morto Giorgio Mendella telefinanziere e fondatore di ReteMia | aveva 73 anni

Giorgio Mendella, noto come “telefinanziere”, è morto a Sanremo a 73 anni a causa di complicazioni post-operatorie. Aveva fondato ReteMia e la holding Intermercato, diventando uno dei primi a promuovere investimenti tramite la televisione, attirando molti clienti negli anni ’80. La sua attività ha lasciato un segno nel settore finanziario, anche dopo il crollo di alcuni schemi. Il suo nome resta legato a un modo innovativo di fare finanza in Italia.

Giorgio Mendella si è spento a Sanremo per complicazioni post-operatorie. Fondatore di Retemia e della holding Intermercato, fu il pioniere degli investimenti venduti sul piccolo schermo prima del crack da centinaia di miliardi di lire. Fu anche il patron del Viareggio calcio di Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Fanpage.it

