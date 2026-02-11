È morto Andrew The Clobberer Ranken il batterista e fondatore dei Pogues aveva 72 anni
È morto Andrew Ranken, il batterista e fondatore dei Pogues, aveva 72 anni. La notizia ha sconvolto i fan della band folk punk anglo-irlandese. Ranken aveva contribuito a definire il sound dei Pogues fin dai primi anni e ha fatto parte della reunion fino al 2014. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della musica alternative.
